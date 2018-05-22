На Кубани на 20% увеличилось производство сельхозтехники

Об этом заявил заместитель губернатора края Андрей Коробка на торжественном открытии выставки «Золотая Нива».

Также он отметил, что сельхозмашиностроение на Кубани развивается серьезными темпами.

«Это видно здесь — на «Золотой Ниве», где ежегодно растет присутствие региональных компаний. Наши машиностроители успешно осваивают новые технологии и производят качественную, конкурентоспособную технику, доступную по цене, ничем не уступающую мировым стандартам», — подчеркнул вице-губернатор.

В агропромышленной выставке «Золотая Нива» приняли участие около 20 региональных компаний-машиностроителей. Кубанские машиностроители сейчас выпускают трактора, зерноуборочные комбайны, различные виды почвообрабатывающей техники. В 2017 году на Кубани было произведено более 3,5 тыс. единиц конкурентоспособной сельхозтехники, что на 19,6% больше, чем годом ранее.

После официального открытия выставки вице-губернатор посетил стенды участников, где ознакомился с возможностями сельхозтехники и пообщался с производителями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», XVIII всероссийская агропромышленная выставка открылась в Усть-Лабинском районе 22 мая.

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