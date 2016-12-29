На Кубани на 2017 год спрогнозировали рост объемов промышленности до 4%

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в декабре рассказал, что на следующий год средний рост объемов промышленного производства прогнозируется на 3-4%.

По его словам, этого можно будет достичь за счет развития металлургии, целлюлозно-бумажного производства, химической отрасли.

«Мы рассчитываем, что влияние на рост промышленности Кубани окажет машиностроительная отрасль. Речь идет о развитии предприятия компании CLAAS. С организацией заключен первый в России специальный инвестиционный контракт. По его условиям CLAAS вложит в завод по производству сельхозтехники в Краснодаре дополнительно 800 млн рублей», — сказал глава края.

Кондратьев обозначил основные направления, которые будет поддерживать край для повышения инвестиционной привлекательности промышленности края.

«В целом, в следующем году мы нацелены на развитие высокотехнологичных производств, поддержку проектов «зеленой экономики». Тем более, 2017-й — год экологии, и на эту работу нас нацеливает президент», — пояснил губернатор.

Он добавил, что на Российский инвестиционный форум в феврале муниципалитеты приедут с предложениями, связанными с переработкой использованной продукции, созданием замкнутого производственного цикла, безотходным производством, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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