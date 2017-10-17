На Кубани на 3,5% увеличился индекс промышленного производства

Статистику за девять месяцев 2017 года сообщили в Краснодарстате.

Обрабатывающие производства края показали рост в 3,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост производства по добыче полезных ископаемых составил 1,2%, прочих — 2,5%. В то же время на 7,5% сократилась добыча сырой нефти и природного газа.

Производство электрической энергии, газа и пара, а также кондиционированного воздуха по итогам восьми месяцев 2017 года упало на 1%. Производство в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений выросло на 1,2%.

Также в Краснодарском крае увеличилось производство продуктов питания — мяса, консервов, масла, соков, кондитерских изделий, молока. В 2016 году объем промышленного производства вырос более чем на 4%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с января по сентябрь производство мяса составило 343 тыс. т, что на 0,7% больше прошлогоднего показателя.

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