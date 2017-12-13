На Кубани на 4,5 года посадили подростка за поджог дома, в котором сгорел пенсионер

В Тихорецком районе в декабре суд вынес приговор 15-летнему местному жителю, по вине которого в ноябре 2016 года при пожаре погиб пенсионер.

«С учетом несовершеннолетнего возраста на момент совершения преступления подростку было 14 лет — суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тихорецком районе 14 ноября 2016 года сгорел дом. При осмотре места пожара в строении нашли тело мужчины без признаков насильственной смерти. Следователи начали проводить проверку, во время которой установили, что пожар устроил 15-летний сосед погибшего. По версии следствия, вечером 14 ноября мальчик находился во дворе дома соседа. Он знал, что мужчина был внутри. Подросток взял спички и поджег бумажные коробки на деревянном крыльце у входной двери. После этого скрылся. В результате дом загорелся. Соседи увидели пожар и вызвали пожарную службу и полицию.

Возбудили уголовное дело. В мае дело передали в суд.

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