Светофор появится в Успенском районе на участке село Коноково — аул Урупский — село Трехсельское — село Пайтелемоновское.
Решение об установке светофора приняла комиссия Госавтоинспекции Краснодарского края. Предписание должно исполнить Упрдор «Черноморье».
В этом году на нерегулируемом перекрестке зарегистрировано девять ДТП, в которых пострадали три человека.
Депутатский запрос об установке светофора руководству МВД России направила депутат Госдумы Наталья Костенко, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» помощник депутата.
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