Светофор появится в Успенском районе на участке село Коноково — аул Урупский — село Трехсельское — село Пайтелемоновское.

Решение об установке светофора приняла комиссия Госавтоинспекции Краснодарского края. Предписание должно исполнить Упрдор «Черноморье».

В этом году на нерегулируемом перекрестке зарегистрировано девять ДТП, в которых пострадали три человека.

Депутатский запрос об установке светофора руководству МВД России направила депутат Госдумы Наталья Костенко, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» помощник депутата.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник