На Кубани на бережливые технологии потратят 46,5 млн рублей

Краснодарский край принял пятилетнюю подпрограмму по внедрению в экономику бережливых технологий. Об этом сообщил министр экономики региона Александр Руппель в ходе «Лин-саммита-2017» в Сочи.

По его словам, власти края не первый год изучают практику и перспективы применения технологий бережливости в деятельности коммерческих организаций и государственного сектора. За пять лет планируется провести информационную кампанию о преимуществах таких технологий, организовать обучающие семинары и научно-практические конференции для руководства и сотрудников государственных предприятий края.

«В целом, объем финансирования подпрограммы составит 46,5 млн рублей, в том числе 41,5 млн рублей — средства краевого бюджета, остальные — из внебюджетных источников. В текущем году на ее реализацию будет направлено 10 млн рублей», — сказал министр.

Руппель отметил, что 36 млн рублей планируется направить на предоставление грантов на внедрение технологий бережливого производства предприятиям, осуществляющим деятельность в различных отраслях экономики.

Система бережливого производства представляет собой концепцию управления производственным предприятием, основанную на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Она основана на японской философии кайдзен, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Усть-Лабинского района применят в работе японскую философию кайдзен.

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