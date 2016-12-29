На Кубани на борьбу с амброзией направят более 170 млн рублей

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 29 декабря обсудили меры по борьбе с амброзией.

Ведомство вместе с Россельхознадзором уже утвердили план мероприятий по борьбе с сорняком на 2017 год. В нем предусмотрены совместные действия всех заинтересованных федеральных, краевых и муниципальных структур, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Начальник управления растениеводства Андрей Журавель рассказал, что в муниципалитетах утверждены локальные планы по борьбе с амброзией на следующий год. В бюджетах районов и сельских поселений предусмотрены деньги на проведение мероприятий по борьбе с карантинными и особо опасными объектами. По данным муниципалитетов, на 2017 год в бюджеты районов заложено более 170 млн рублей на борьбу с амброзией. Наибольшие суммы запланировали Краснодар, Армавир и Темрюкский район.

Планируется, что каждый муниципалитет предоставит в краевой минсельхоз соответствующую карту по севу. В них будут прописаны объемы сельскохозяйственных культур, которые собираются посадить.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Краснодарского края в сентябре раскритиковали работу районов по борьбе с амброзией.

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