На Кубани на борьбу с незаконным оборотом наркотиков ежегодно выделяют почти 14 млн рублей

Состоялось видеоселекторное совещание по вопросам исполнения государственной антинаркотической политики в регионах, его провел министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. В нем принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как отметил в начале встречи Владимир Колокольцев, заседание Государственного антинаркотического комитета проходит в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.

«Ежегодно 26 июня мировое сообщество обращает внимание на необходимость консолидации усилий по противодействию общей глобальной угрозы. Неотъемлемой частью этой масштабной работы является и деятельность органов государственной власти», — подчеркнул министр.

Он отметил, что не всегда антинаркотические программы выполняются эффективно. Так, по итогам прошлого года в каждом пятом регионе целевые показатели не были достигнуты. Это обстоятельство нашло свое отражение в проекте ежегодного доклада президенту РФ о сложившейся наркоситуации.

«Важным инструментом здесь выступает всероссийский мониторинг, на его основе формируются предложения по повышению эффективности принимаемых мер. Был утвержден новый план реализации стратегии государственной антинаркотической политики. Предусмотрен широкий спектр мероприятий, нам предстоит большая работа, в том числе на региональном уровне», — отметил Владимир Колокольцев.

Как сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев, по итогам прошлого года краевой антинаркотической комиссии удалось добиться серьезных результатов.

«Уличных преступлений, совершенных в наркотическом опьянении, зарегистрировано в 1,5 раза меньше по сравнению с 2016 годом. Кроме того, в четыре раза снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в наркотическом опьянении», — подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что в прошлом году правоохранители изъяли 300 кг наркотиков, в текущем — 84 кг. За пять месяцев 2018 года выявлено 367 опасных сайтов.

«На реализацию программы противодействия незаконному обороту наркотиков краевой бюджет ежегодно тратит почти 14 млн рублей. Отдельное внимание мы уделяем профилактике наркомании, прежде всего в молодежной среде. Краснодарский край первым включил в состав антинаркотических комиссий лидеров антинаркотического волонтерского движения», — уточнил Вениамин Кондратьев.

Он также сообщил, что в 2017 году при участии казаков за распространение, хранение и перевозку наркотиков задержано более 1 тыс. человек, изъято 200 кг наркотических и психотропных средств, ликвидировано 32 наркопритона. Работа в этом направлении будет продолжена, цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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