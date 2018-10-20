На Кубани на фестивале PhotoVisa представят работы начинающих фотографов

20 октября в 17:33

Мероприятия в рамках форума проходят с 18 октября по 18 ноября Краснодаре и Новороссийске.

Во время фестиваля фотографии PhotoVisa в 2018 году организуют 35 выставок, которые пройдут в музеях, галереях, выставочных залах и торговых центрах – всего на 14 площадках Краснодарского края. Тема фестиваля в этом году – «The Silence / Тишина».

Запланированы лекции российских и зарубежных фотографов, кураторов, экспертов, видео- и мультимедиа программа, портфолио-ревю.

Отдельное внимание на фестивале уделяют образовательной программе для молодых специалистов в области фотографии. В частности, 20 и 21 октября организовано портфолио-ревю с участием экспертов из восьми стран, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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