На Кубани на фестивале уличного кино побывали более 22 тыс. зрителей

Фестиваль проходил с июня по сентябрь в 60 странах мира.

В этом году край принял активное участие в мероприятии, задействовали 206 киноплощадок. В 2017 году в регионе в рамках фестиваля посмотрели кино на улице более 10 тыс. зрителей на 85 площадках.

Показ фильмов организовал кинотеатр «Кубанькино». В программе фестиваля представили восемь короткометражных художественных фильмов молодых российских режиссеров.

Наибольшую активность в кинопросмотре проявили жители Анапы, Красноармейского, Северского, Лабинского, Гулькевичского, Курганинского и Тбилисского районов.

Международный Фестиваль уличного кино – это конкурс короткометражных художественных фильмов, проводимый для зрителей на открытых площадках России и мира с 2014 года. В просмотрах фестивальных фильмов за эти годы приняло участие более 1 млн человек из 300 городов и территорий всего мира, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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