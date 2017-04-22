На Кубани на испытание племенных лошадей выделили 29 млн рублей

В Краснодарском крае в этом году увеличили финансирование испытаний племенных лошадей до 29 млн рублей.

Об этом 22 апреля сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека на открытии скакового сезона, которое состоялось на Краснодарском ипподроме.

«В казачьем крае конь всегда был гордостью казака, а занятие коневодством у нас заложено с генами. Мы намерены возрождать эту отрасль. Так, в текущем году благодаря поддержке губернатора увеличено финансирование испытаний племенных лошадей до 29 млн рублей. Это значит, перспективы у коневодства на Кубани хорошие», — подчеркнул министр.

По его словам, по сравнению с 2016 годом число лошадей в регионе выросло на 105 голов и на начало года составляло 10,8 тыс. голов.

За последние пять лет посещаемость Краснодарского ипподрома увеличилась в два раза. В 2016 году скачки посетило более 20 тыс. человек.

В первый день скакового сезона 2017 года на Краснодарском ипподроме состоялось 11 скачек с участием 108 племенных лошадей чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород. На Кубани самый длинный скаковой сезон в России, он открывается раньше всех и закрывается позже остальных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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