На Кубани на компенсации пострадавшим в результате ЧС выделили около 150 млн рублей 

Об этом стало известно в ходе расширенного планерного совещания, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев.

В начале встречи губернатор напомнил, что несколько муниципалитетов серьезно пострадали от сильного урагана и града. Так, в Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах повреждены около 2 тыс. домов, более десяти социально-значимых объектов. Было нарушено газо- и электроснабжение населения.

«Надо максимально ликвидировать последствия стихии — слажено и быстро. Все ремонтные работы должны вестись уже сегодня. Главное — оперативно устранить повреждения в домах людей, чтобы люди вернулись к нормальному образу жизни», — подчеркнул Кондратьев.

Как доложил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, последние двое суток устраняли последствия ураганного ветра и града. Было задействовано более 700 человек и 144 единицы техники. На сегодняшний день полностью восстановлено электроснабжение и газоснабжение, от упавших деревьев расчищены дороги. Сейчас на местах комиссии проводят оценку причиненного ущерба.

Глава региона обратил внимание на то, что параллельно этим работам необходимо своевременно и в полном объеме выплатить компенсации пострадавшим жителям.

«Из краевого бюджета выделили около 150 млн рублей на компенсации пострадавшим в результате ЧС», — уточнил губернатор.

Во время разгула стихии был нанесен урон и посевам сельхозкультур на площади более 60 тыс. га.

«Для некоторых сельхозпроизводителей это критичная цифра, предварительный ущерб — около 1,5 млрд рублей. Нельзя оставлять наших аграриев один на один с проблемой. Необходимо помочь тем предприятиям, где потери составили свыше 50%», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за дождя, града и шквалистого ветра 30 июня произошло аварийное отключение электроэнергии, газоснабжения, а также повреждение сельхозугодий и кровель домов на территории четырех районов. В пострадавших от града станицах на Кубани восстановили энергоснабжение.

В Тимашевском районе после града в пункт временного размещения обратились 11 человек. Пострадавшим от непогоды жителям Кубани выплатят компенсации.

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