На Кубани на майские праздники будет ясно, температура достигнет 29 °С

Вечером 28 апреля в предгорьях и горах местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах с градом. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, в юго-восточных предгорьях местами 3-5 °С, днем 19-24 °С, местами до 27 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23-25 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 21-26 °С.

В праздничные дни 30 апреля и 1 мая без осадков, лишь в дневные и вечерние часы местами в предгорных и горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, на Азовском побережье до 15 °С, в юго-восточных предгорьях 3-8 °С, днем 23-28 °С, местами до 30 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. В районе Новороссийска ветер 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с, 1 мая до 20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 22-27 °С, по югу до 29 °С.

В Краснодаре без осадков, ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 °С, днем 24-26 °С.

Сочи +21…+23 °C без осадков

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Геленджик +21…+23 °C без осадков

Новороссийск +20…+22 °C без осадков

Анапа +20…+22 °C без осадков

Крымск +22…+24 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +21…+23 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +19…+21 °C без осадков

Ейск +19…+21 °C без осадков

Тихорецк +20…+22 °C без осадков

Кропоткин +21…+23 °C без осадков

Армавир +21…+23 °C без осадков

Лабинск +22…+24 °C без осадков

Белореченск +21…+23 °C без осадков

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Краснодар +22…+24 °C без осадков

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