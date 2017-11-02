На Кубани на подготовку сельхозтехники к работе в 2018 году направят более 3 млрд рублей

Организацию подготовки сельхозтехники к весенне-полевым работам обсудили на краевом совещании в Новокубанске 2 ноября.

Заседание провел министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека. Он отметил, что аграрии Кубани в 2017 году успешно провели все сезонные полевые работы. Во многом это стало возможным благодаря внедрению в производство передовых технологий и использованию современной технической базы.

Сегодня Кубань в числе активных регионов-участников федеральной «программы 1432» по субсидированию производителей сельхозтехники. С начала 2017 года аграриями приобретено сельхозтехники и оборудования на общую сумму 10,3 млрд рублей, что на 2,4 млрд больше, чем в прошлом году.

За пять лет действия этой программы заключили более 2 тыс. договоров на приобретение тракторов, комбайнов и иной сельхозтехники, освоили более 2,5 млрд рублей субсидий.

Дерека акцентировал внимание участников совещания на необходимости систематических проверок техники. Он отметил, что сейчас — в осенне-зимний период — важно провести внутрихозяйственные и районные техосмотры сельхозтехники, по необходимости — отремонтировать и восстановить машины.

«Прошу к этой работе подойти максимально ответственно. В том числе от ее результатов зависит урожай будущего года», — обратился министр к муниципалитетам.

По данным краевого минсельхоза, в осенне-зимний период планируют отремонтировать 18% тракторного парка и до 44% парка сельхозмашин. На выполнение этих работ аграрии направят более 3 млрд рублей.

В региональном ведомстве сообщили, что на балансе предприятий АПК Кубани находится 28 тыс. 545 тракторов, 6 тыс. 769 зерноуборочных комбайнов, 611 кормоуборочных комбайнов, 500 свеклоуборочных комбайнов, 5 тыс. 538 дисковых борон, 6 тыс. 813 зерновых сеялок и посевных комплексов, 10 тыс. 695 культиваторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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