На Кубани на полуторагодовалую девочку упал телевизор

Это произошло 26 августа в Крымском районе.

В дежурную часть районного отдела полиции около 17:00 позвонили из больницы и сообщили о том, что в приемное отделение поступила полуторагодовалая девочка с травмами. На место выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, ребенок пострадал из-за того, что на него дома упал телевизор, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту случившегося проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

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