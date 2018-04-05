На Кубани на сферы труда и социального развития в 2018 году направили 45,8 млрд рублей

В региональном министерстве труда и социального развития подвели итоги работы за прошлый год и поставили задачи на текущий. На заседании коллегии присутствовала вице-губернатор Анна Минькова.

Замглавы региона поблагодарила руководство и работников ведомства за профессиональную, продуктивную работу в 2017 году, отметив, что этот год будет не менее напряженным.

«Перед краем поставлен ряд серьезных задач, в том числе демографических, по защите материнства и детства, по созданию комфортных условий для маломобильных граждан», — обратилась к присутствующим Анна Минькова.

Вице-губернатор акцентировала, что в крае сохранены все социальные гарантии.

«Это было непросто, но таково принципиальное решение губернатора — не допустить сокращения никаких социальных выплат. В центре внимания люди и качество их жизни», — отметила заместитель руководителя региона.

Так, удалось проиндексировать все региональные социальные выплаты на четыре процента. Сохранены меры поддержки при рождении третьего ребенка, их получают 28 тыс. матерей. С января начата выплата за первого ребенка. Ее уже получили 632 человека, принято 1,5 тыс. заявлений. Продолжено предоставление льгот на проезд.

И.о. министра труда и социального развития региона Сергей Белопольский сообщил, что всего в крае выплачивается 86 видов социальных выплат. Ежегодно меры поддержки получают более 1,5 млн жителей Кубани. В 2017 году на обеспечение соцвыплат было направлено 25 млрд рублей, из них 16 млрд — региональные средства. В текущем году общий объем финансирования увеличен почти на 2 млрд рублей.

Сергей Белопольский отметил, что за последние годы была значительно модернизирована система поддержки семей с детьми. Это и трудоустройство и при необходимости переквалификация матерей, и бесплатное предоставление или компенсация оздоровительных путевок для ребенка, содействие трудовой занятости подростков в свободное от учебы время.

По словам Анны Миньковой, в десятилетие детства, которое объявил в прошлом году президент России Владимир Путин, приоритетными остаются задачи по снижению сиротства, подростковой преступности, будет продолжена работа по оздоровлению и занятости подростков.

За последние годы число социальных сирот в крае значительно сократилось — если в 2007 году их было 2 тыс. 600, то в 2017 — 920. В приемные семьи все чаще берут детей с ограниченными возможностями. Также будет продолжено обеспечение жильем детей-сирот. Финансирование из краевого бюджета на эти цели увеличено на 250 млн рублей. В 2018 году квартиры будут предоставлены 789 детям-сиротам.

Особое внимания в год 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков будет уделено участникам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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