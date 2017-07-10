Объекты планируют достроить в Калининском, Крымском и Кореновском районах.

На Кубани на строительство акушерского корпуса и двух спорткомплексов выделят 310 млн рублей

В этом году за счет регионального бюджета строительные работы продолжат в Крымском и Кореновском районах, полностью завершат — в Калининском. Такие данные озвучили на краевой планерке, которую провел губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, за последние два года сданы в эксплуатацию несколько крупных спортивных комплексов. Речь идет о воздухоопорнике в станице Старощербиновской, ледовом дворце в Кореновске, универсальном спорткомплексе в Выселковском районе.

Кроме того, из краевого бюджета выделены средства на создание еще трех объектов. Так, до конца года будет введен в эксплуатацию спортивный комплекс с плавательным бассейном в Калининском районе. На его достройку край выделил около 141 млн рублей. Возобновят работы на аналогичном объекте в Крымском районе. На это направят 75 млн рублей.

Продолжат строительство акушерско-гинекологического корпуса в Кореновске. Работы на этом объекте начали в 2013 году, но из-за проблем с подрядчиком сроки их окончания были отложены. Новая строительная компания будет определена в ближайшее время, сообщил вице-губернатор Андрей Алексеенко. Также сейчас ведется корректировка проекта по размещению женской консультации с пропускной способностью в 90 посещений в смену. В этом году на работы предусмотрено более 90 млн рублей.

«В крае есть деньги на завершение «социальных долгостроев», они своевременно направляются в муниципалитеты. Задача на местах — контролировать сроки строительства. Если падают темпы строительства соцобъектов, тут же падает доверие к власти», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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