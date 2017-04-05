На Кубани на строительство соцобъектов выделят 3,8 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2017-2018 годах на строительство объектов социальной инфраструктуры из бюджета выделят более 3,81 млрд рублей субсидий.

Согласно постановлению, Краснодар получит в 2017 году получит 1,5 млрд рублей, в 2018 году — 704,2 млн рублей. Новороссийску выделят 246,5 млн рублей в 2017 году и 459,7 млн рублей в 2018 году, Сочи — 388,8 млн рублей в 2017 году, Славянскому району — 285 млн рублей в этом году и 194,1 млн рублей в следующем.

Деньги должны быть направлены на строительство и реконструкцию дошкольных и образовательных учреждений, а также объектов здравоохранения, сообщается в документе, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края.

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