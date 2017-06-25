На Кубани на строительство спортивных площадок направили 70 млн рублей

Власти Сочи выразили уверенность, что Кубок конфедераций станет мощным стимулом для развития футбола в Краснодарском крае.

Такое мнение высказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян в рамках пресс-конференции, которая состоялась в медиацентре для неаккредитованных СМИ на Кубке конфедераций.

Пилосян напомнил, что Краснодарский край уже третий год подряд становится лидером по развитию физической культуры и спорта в России, опережая такие спортивные регионы как Татарстан и Санкт-Петербург. На Кубани работает более 280 детско-юношеских спортшкол, во всех районах открываются универсальные спортивные площадки. Только в 2016-2017 годах на строительство 35 таких площадок выделено около 70 млн рублей.

По словам Пилосяна, практически каждый второй житель Сочи посещает секции, стадионы и площадки. Благодаря Зимним играм и предстоящему чемпионату мира по футболу в городе создана современная спортивная инфраструктура, представлено 78 видов спорта, в том числе все олимпийские. В открытом доступе для горожан 50 универсальных площадок. Секции посещают около 22 тыс. детей. Все большую популярность набирают зимние виды спорта и футбол.

«Наши юные футболисты задействованы на матчах, которые проходят на стадионе» Фишт». Они выносят флаги, подают мячи. А 40 ребят смогли принять участие в открытой тренировке сборной Германии. Такие встречи с мировыми звездами никого не оставляют равнодушными и лучше всего мотивируют к спорту. В специализированной футбольной школе города сейчас занимается почти 800 ребят, но к концу 2018 года мы ожидаем, что их количество увеличится до 1,5 тыс.», — пояснил он.

Он добавил, что в Играм-2014 было построено 15 спортивных объектов, организовано 183 тыс. зрительских мест. Все олимпийское наследие задействовано на 100%. Проводятся как спортивные, так и культурно-развлекательные мероприятия.

Спортивные объекты доступны и для людей с ограниченными возможностями. В специализированном центре разными видами, в том числе и зимними, занимается 500 человек — и детей, и взрослых. Двери открыты для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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