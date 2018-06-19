На Кубани на торги выставили дробильный завод и пожарное депо

19 июня в 19:09

Объекты расположены в Курганинске.

Конкурсный управляющий ООО «Бастион» планирует продать дробильный завод, подъездной железнодорожный путь длиной 10,2 км, пожарное депо, земельный участок площадью 654,1 тыс. кв. м, а также оборудование для добычи песка и гравия.

Имущество выставили на аукцион единым лотом. Его стоимость — 105,8 млн рублей. Торги состоятся 30 июля, сообщает РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2016 году прокуратура Курганинского района проверила ООО «Бастион», работающее в сфере добычи инертных материалов. Директора предприятия заподозрили в невыплате 1 млн рублей зарплаты. Возбудили уголовное дело. Суд взыскал с предприятия задолженность по зарплате.

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