На Кубани на трассе у села Агой временно введут реверсивное движение

Это связано с переустройством водопропускных труб на 300-метровом участке федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи.

На время проведения работ до 20 октября временно ввели реверсивную схему движения на участке протяженностью около 300 м (км 52+188 — км 52+496), что может приводить к образованию заторовых ситуации, особенно в часы пик, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Автомобилистам рекомендуют учитывать эту информацию при составлении маршрута, выбирать время для движения в часы минимальной загрузки трассы, следовать требованиям временных дорожных знаков, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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