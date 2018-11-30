На Кубани на участке трассы «Кавказ» и на подъезде к Майкопу из-за непогоды временно закрыли движение

30 ноября в 22:59

Об этом вечером 30 ноября сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Движение временно закрыто на участке трассы Р-217 «Кавказ» на территории Гулькевического, Новокубанского районов и на въезде в Армавир (км 122 — км 156). Также перерыв в движении на 25-километровом участке трассы Подъезд к Майкопу от Р-217, начиная со съезда с трассы «Кавказ» в направлении Лабинска (км 0 — км 25). Причина — повсеместное образования снежных переметов в условиях значительного усиления ветра до 19-25 м/с с порывами до 30 м/с при околонулевой температуре, видимость снижена до 50 м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

В работе задействовано более 35 единиц дорожной спецтехники, за последние восемь часов на Р-217 «Кавказ» и Подъезде от Р-217 к Майкопу произведена россыпь более 650 т противогололедных материалов (пескосоляной смеси). Совместно с дорожниками в борьбе со стихией задействованы подразделения и техника МЧС и «Кубань-СПАС».

ФКУ Упрдор «Черноморье» просит водителей временно воздержаться от поездок по трассам Р-217 «Кавказ» и Подъезд к Майкопу до возобновления движения.

Также временное закрыто движения (ветер, переметы) на участке Р-217 «Кавказ» после станицы Новолеушковской до Тихорецка (км 18 — км 45).

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», на границе Павловского и Тихорецкого районов из-за сильного ветра и переметов снега на участке с 11-го по 22-й километр трассы М29 «Кавказ», сотрудники Госавтоинспекции периодически вводят ограничения. Для очистки дорог задействуют спецтехнику. Экипажи ДПС на разветвление автодорог М4 «Дон» и М29 «Кавказ» перераспределяют транспортные потоки в объезд этого участка.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» 30 ноября сообщили о затруднениях на дорогах и о сохранении сложной погодной обстановки на трассе М29 «Кавказ» на территории Краснодарского края. На Кубани разворачивают пункты обогрева на заснеженных дорогах.

На Кубани в район автомобильной пробки на трассе «Кавказ» выдвинулись спасатели на снегоходах. Спасатели МЧС и «Кубань-СПАС» вечером 30 ноября работают на трассе Р-217 «Кавказ», где стихия полностью блокировала автомобильное движение.

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