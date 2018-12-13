На Кубани на учениях произвели ночные пуски ракет

Расчеты ракетного соединения Южного военного округа, дислоцированного в крае, провели ночное тактическое учение.

Не включая огней, военнослужащие дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» совершили марш в незнакомый район. Там они выполнили нормативы по развертыванию комплексов и переводу комплексов из походного положения в боевое.

В темноте солдаты определили данные для ракетной стрельбы, перегрузили ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку и произвели электронные пуски ракет по заданным целям.

Также ракетчики отразили нападение условных диверсантов, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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