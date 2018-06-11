На Кубани на ведущих к курортам дорогах сняли ограничения движения

На подведомственных Росавтодору трассах в направлении курортов Черного и Азовского морей обеспечивается штатный режим движения.

Речь идет об автодорогах А-146 Краснодар — Верхнебаканский (Анапа, Новороссийск, Кабардинка, Геленджик), А-147 Джубга — Сочи (Туапсинский район, Сочи, Красная Поляна), А-149 Адлер — Красная Поляна (Имеретинский курорт, Адлер), А-290 Новороссийск — Керчь (Новороссийск, Анапа, Утриш, Темрюкский район, Крым), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Последние ограничения сняли на этой неделе. Работы, требующие ввода временных ограничений проезда, например, в виде участков реверсивного режима движения, возможны в случае крайней необходимости и исключительно в ночные часы: с 22:00 до 6:00. Такой режим работы ввели до сентября.

В этот период подрядные организации будут сосредоточены на благоустройстве территорий зоны отвода федеральных дорог, установке барьерных и перильных ограждений, работах в подмостовом пространстве, устройстве коммуникаций.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» напомнили, что федеральная дорога М4 «Дон» не входит в юрисдикцию Росавтодора.

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