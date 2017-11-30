На Кубани на внедрение технологий бережливого производства направят 46,5 млн рублей

Проект одобрил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Субсидии выделят в течение пяти лет.

«Можно говорить, что так или иначе, укоренением принципов бережливости на Кубани мы занимаемся порядка трех лет. К этому инструменту мы пришли в поисках решения проблемы недостаточной производительности труд», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

По его словам, в министерстве экономики региона сначала изучили технологии бережливого производства, опыт их применения в России и за рубежом, только затем стали транслировать в другие органы власти, профессиональные сообщества и информировать предприятия.

Инициатива внедрения технологий бережливого производства получила поддержку губернатора и переросла в проект, на который из краевого бюджета направят 46,5 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край включен в число первых участников федерального проекта по повышению производительности труда. Сейчас утвержден паспорт приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости», которая также предполагает использование принципов бережливости. Министерство экономики Краснодарского края уже сформировало проектную группу по разработке региональной программы повышения производительности труда и поддержке занятости в крае, которая приступила в разработке региональной программы. Кубань включится в реализацию проекта в 2018 году.

В Сочи в декабре пройдет семинар по бережливым технологиям для руководителей предприятий.

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