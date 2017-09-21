На Кубани на ярмарке «Планета ресурсов» представят 20 тыс. вакансий

Мероприятие пройдет 22 сентября на территории 43 муниципалитетов.

Кубань — в тройке регионов с самым низким уровнем безработицы. Найти дело по душе жителям края помогают ярмарки вакансий. Самая масштабная из них — «Планета ресурсов». Соискателей ждут потенциальные начальники и консультанты, которые помогут определиться с выбором. В базе вакансий краевого министерства труда более 20 тыс. свободных мест.

«В курортную сферу требуются работники, в сельское хозяйство, в строительство. Если проводить рейтинг рабочих профессий, то на первом месте у нас традиционно водители, рабочие строительных профессий», — рассказал начальник управления занятости населения Краснодарского края Николай Зародов.

Соискатели смогут пообщаться с работодателями напрямую и оставить резюме. Специалисты также объяснят, где и как пройти курс переобучения и освоить новую профессию. Старшеклассникам расскажут, на каких предприятиях их возьмут на практику, студентам — о возможностях стажировки с последующим трудоустройством. Всего 22 сентября организаторы «Планеты ресурсов» ожидают около 40 тыс. посетителей по краю.

В Краснодаре общегородская ярмарка вакансий пройдет через неделю — 29 сентября.

Вернуться на ленту

Источник