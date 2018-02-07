На Кубани начала работу выставка «Анапа — самое яркое солнце России»

В город-курорт приехали около 300 российских туроператоров и владельцев крупных отелей. Это одно из ключевых событий в индустрии отдыха. Краснодарский край проводит его уже в 25-й раз.

Для представителей турфирм организовали масштабные экскурсии по достопримечательностям и круглые столы, на которых обсудили, способны ли кубанские бренды конкурировать с заграничными.

«Анапа сегодня — это жемчужина России. Не только как детская здравница, но и как один из лучших в мире бальнеологических курортов. Это признано на международном уровне. Анапа делает сегодня четверть от туристического потока региона, ее значение сложно недооценить», — считает министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

На площади более 1,5 тыс. кв. м достижения в лечении и реабилитации показали Темрюк, Геленджик, Горячий Ключ, Архипо-Осиповка и другие курорты. Экспозиция будет работать до 9 февраля. Посетители смогут пройти по галерее вин, посетить выставку сельхозпродукции, хлебобулочных и кондитерских изделий. Запланированы масштабные презентации и встречи, семинары и конференция. В них примут участие не только лучшие специалисты из России, но и ученые из Италии.

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