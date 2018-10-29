На Кубани началась неделя сбережений

Следующие семь дней жители края смогут повышать свой уровень финансовой грамотности.

Старт большому экономическому марафону дали в Кубанском государственном университете. Там перед будущими специалистами вступили именитые коллеги. Они рассказали о тонкостях профессии финансиста. Главная его задача — помогать людям правильно обращаться с деньгами, выбирать надежные финучреждения и разумно вкладывать средства.

«В первую очередь это азы финансовой грамотности, — какие бывают финансовые продукты, как не попасться на удочку обманщиков, мошенников. Какие из финансовых продуктов стоит брать, с какими стоит немного повременить», — пояснил заместитель министра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.

На Кубани в рамках Всероссийской недели сбережений проведут больше 200 различных лекций, круглых столов и конкурсов. Все они направлены на повышение уровня финансовой грамотности тех, у кого нет профильного образования и специальных навыков. Жителей региона научат ответственно относиться к деньгам и эффективно управлять семейным бюджетом.

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