На Кубани началась подготовка к Губернаторскому балу

В Краснодарском крае 1 марта прошла встреча с хореографами, которые будут готовить выпускников к Губернаторскому балу.

Во Дворце творчества состоялся первый семинар-практикум. Его провела главный хореограф бала Анна Зенцова. На встречу приехали представители всех муниципальных образований края. Все педагоги разобрали танго, хастл, «Атаманочку», джайв и блюз, которым они должны будут научить участников бала.

Следующая встреча хореографов состоится 20 марта, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году Губернаторский бал в Краснодаре собрал 2,5 тыс. выпускников.

Фоторепортаж с бала вы можете посмотреть здесь, видео — здесь.

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