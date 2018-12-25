На Кубани начали подготовку к 30-летию вывода советских войск из Афганистана» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Дело за малым Архив памяти (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); На Кубани начали подготовку к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

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В Краснодаре обсудили подготовку и проведение концертов и акций в рамках этой даты. Мероприятия пройдут в 2019 году.

Заседание краевого комитета прошло 25 декабря под председательством вице-губернатора Кубани Алексея Копайгородского.

Основные краевые и районные мероприятия состоятся 15 февраля — в день 30-летия вывода войск. В них примут участие ветераны боевых действий, живущие сейчас на Кубани, — это более 30 тыс. бывших военнослужащих, большинство из которых — ветераны Афганской и Чеченской войн. В Афганистане в боевых действиях участвовали тысячи кубанцев, 218 из них погибли при исполнении долга.

Одним из важных аспектов работы является проверка состояния мемориальных объектов и захоронений воинов-интернационалистов — всего их в крае 502. В целом объекты содержатся должным образом, при необходимости будет проведена реставрация и благоустройство.

Вице-губернатор подчеркнул, что уход за памятниками, а также социальная работа в отношении ветеранов должна вестись постоянно, а не только в период празднования.

«Нужно дойти до каждого человека, каждой семьи, оказать им необходимую поддержку. Эта работа должна быть системной и продолжиться после 15 февраля», — отметил Копайгородский.

В регионе разработаны дополнительные меры по оказанию социальной поддержки ветеранам, членам семей погибших. Также проводится диспансеризация ветеранов и инвалидов войны. Как сообщил председатель правления краевого отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» Дмитрий Лебедев, ее прошли уже более 13 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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