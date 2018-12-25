В Краснодаре обсудили подготовку и проведение концертов и акций в рамках этой даты. Мероприятия пройдут в 2019 году.

Заседание краевого комитета прошло 25 декабря под председательством вице-губернатора Кубани Алексея Копайгородского.

Основные краевые и районные мероприятия состоятся 15 февраля — в день 30-летия вывода войск. В них примут участие ветераны боевых действий, живущие сейчас на Кубани, — это более 30 тыс. бывших военнослужащих, большинство из которых — ветераны Афганской и Чеченской войн. В Афганистане в боевых действиях участвовали тысячи кубанцев, 218 из них погибли при исполнении долга.

Одним из важных аспектов работы является проверка состояния мемориальных объектов и захоронений воинов-интернационалистов — всего их в крае 502. В целом объекты содержатся должным образом, при необходимости будет проведена реставрация и благоустройство.

Вице-губернатор подчеркнул, что уход за памятниками, а также социальная работа в отношении ветеранов должна вестись постоянно, а не только в период празднования.

«Нужно дойти до каждого человека, каждой семьи, оказать им необходимую поддержку. Эта работа должна быть системной и продолжиться после 15 февраля», — отметил Копайгородский.

В регионе разработаны дополнительные меры по оказанию социальной поддержки ветеранам, членам семей погибших. Также проводится диспансеризация ветеранов и инвалидов войны. Как сообщил председатель правления краевого отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» Дмитрий Лебедев, ее прошли уже более 13 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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