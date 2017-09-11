На Кубани начали подведение итогов Единого дня голосования

Выборы 10 сентября прошли спокойно и без нарушений. Жители края выбрали парламентариев Законодательного собрания шестого созыва, а также глав 69 поселений и депутатов четырех местных советов в Ейском районе, Тихорецке, Кропоткине и Туапсе.

Явка по региону составила более 38% процентов. Активнее всего свой гражданский долг исполняли жители Новороссийска, Горячего Ключа, Геленджика. В Сочи к пунктам голосования жителей провожали волонтеры. В Армавире они пришли в гости к тем, кто по состоянию здоровья не мог выйти из дома. В Ленинградском районе голосовать шли целыми семьями. Всего на Кубани гражданский долг исполнили более 1,5 млн человек.

Всю ночь избирательные комиссии обрабатывали бюллетени. Подсчет голосов продолжается до сих пор. Эксперты говорят, что выборы прошли в рамках закона.

«Выборы прошли в штатном режиме, благо это не первая электоральная кампания за последние годы. Мы говорили и в прошлом, и в позапрошлом году, что из каждой избирательной кампании мы извлекаем уроки. Они заключаются в том, что много общественного контроля не бывает. Мы намерены через институты гражданского общества активно участвовать в этом процессе. И данные выборы тому подтверждение», — сказал председатель совета при губернаторе по развитию гражданского общества Андрей Зайцев.

На горячую линию общественной палаты поступило всего пять вопросов.

«Это организационные вопросы, связанные с избирательной кампанией. Люди интересовались местонахождением избирательного участка. И один вопрос из Хостинского района был связан с освещением. Он мгновенно был решен», — пояснила секретарь общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

По неофициальным данным экзитполов, больше всего голосов набрала «Единая Россия», за ней следуют КПРФ и ЛДПР. Ниже расположилась «Справедливая Россия». Замыкает список партия «Коммунисты России». Официально предварительные итоги Единого дня голосования крайизбирком озвучит 11 сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 10 сентября прошли выборы нового состава Законодательного собрания (ЗСК) на следующие пять лет. В новый состав войдут 70 депутатов.

Вернуться на ленту

Источник