На Кубани начали праздновать 80-летие образования Краснодарского края

В праздничных мероприятиях примут участие более 40 тыс. человек.

Они пройдут во всех муниципальных образованиях края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основное торжество состоится 16 сентября на площадке спорткомплекса «Баскет-холл» в Краснодаре. На территории комплекса на площади более чем 20 га возвели 44 куреня, представляющие все муниципальные образования региона. Площадка начнет работать с 12:00. Весь день будет работать выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства.

В 16:00 на арене «Баскет-холла» начнется торжественное мероприятие и театрально-концертная программа для делегаций из городов и районов края. Все происходящее на сцене будет транслироваться в режиме онлайн на три больших экрана в зоне народного гуляния.

В программе мероприятия занято около 4 тыс. артистов, включая сводный Детский хор Кубани и лучшие профессиональные коллективы края, вместе с которыми споет звезда российской эстрады — народный артист России Олег Газманов.

В 18:00 всех гостей пригласят на уличную сцену, где состоится всенародное караоке — Кубань будет петь вместе с «Хором Турецкого». Завершит праздничный вечер красочный фейерверк.

Доставку жителей к месту проведения мероприятия будут осуществлять 83 автобуса. На время проведения праздника 16 сентября с 12:00 до 21:00 организуют работу двух специальных маршрутов.

Увидеть праздничные гулянья, посвященные юбилею Краснодарского края, смогут даже те, кто не приедет к «Баскет-холлу». Телеканал «Кубань 24» на 16 сентября подготовил для зрителей специальный эфир, посвященный 80-летию Краснодарского края. Эфир начнется в 14:00 одновременно с праздником у «Баскет-холла». В программе включения из большинства городов края, трансляция с площади «Баскет-холла» и праздничный концерт. Специальный эфир телеканала также можно будет увидеть в прямой трансляции в социальных сетях портала «Кубань 24» — Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Кроме того, теперь эфир телеканала «Кубань 24» в режиме реального времени можно круглосуточно смотреть на Youtube.

Краснодарскому краю 13 сентября исполнилось 80 лет со дня образования. Жителей Кубани 13 сентября поздравил с датой губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Накануне поздравительную телеграмму в адрес руководства Кубани направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что кубанцы по праву могут гордиться историей родного края, ратными победами и трудовыми свершениями многих поколений земляков.

Полностью с программой празднования можно ознакомиться здесь.

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