На Кубани начали прием заявлений для голосования на выборах ЗСК не по месту прописки

Талоны заменят открепительные удостоверения. Их выдадут тому, кто не сможет проголосовать на участке по месту регистрации.

Заявление в территориальной комиссии можно написать до 4 сентября, как в своем городе, так и по новому адресу. Позже талоны будут выдавать только в пункте голосования по прописке.

Подробнее об этих правилах можно узнать по телефонам горячей линии. Операторы Общественной палаты края не только ответят на вопросы, связанные с голосованием, но и примут жалобы горожан на плохие дороги к избирательному пункту или отсутствие там пандусов.

«Мы, естественно, работаем с Крайизбиркомом. Кроме того, мы работаем со всеми правоохранительными структурами и органами власти. Мы можем туда обратиться, и наше обращение будет принято», — сказала секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

А 10 сентября — в день выборов — можно будет прийти на прием в Общественную палату или попросить сотрудников приехать в избирательный пункт, где было замечено нарушение.

Горячая линия по вопросам выборов:

8 (861) 259-01-55, 8 (909) 451-45-02

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