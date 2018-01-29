На Кубани начали проводить дезинсекцию прилетающих из Турции самолетов

О том, что на территории этой страны обнаружены комары-переносчики вируса Зика, 29 января сообщил Роспотребнадзор.

Сейчас отечественные специалисты санитарно-карантинной службы и авиакомпании проверяют всех пассажиров, прилетающих на Кубань из Турции, проводят дезинсекцию самолетов.

«У нас абсолютно все перевозчики, особенно авиа, заключили договор на дезинсекционные обработки. Потому что комар может не кусать человека, а залететь в сам самолет и вылететь, например, в Сочи», — рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

На Кубани вирус Зика никогда не был зарегистрирован. Во многом благодаря мерам предосторожности: ученые постоянно следят за насекомыми и оценивают риски переноса комарами опасных заболеваний. В 2017 году специалисты обработали от насекомых территорию в 1,5 тыс. га. В этом году опрыскивание территорий начнется в марте, пока комары еще не вылупились из личинок.

Вернуться на ленту

Источник