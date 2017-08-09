На Кубани начали проводить мероприятия по снижению рисков отключения света

На территории Юго-западного энергорайона Краснодарского края производится отключение потребителей по графику временного ограничения потребления мощности в объеме до 110 МВт в период с 20:00 до 23:00.

Это связано с утановившейся на Кубани и в Республике Крым экстремальной жарой. Такую меру ввели по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением значительной части потребителей Республики Крым.

Отключение потребителей, входящих в график временного ограничения потребления, осуществлено на территориях Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах.

Отключения электроэнергии носят точечный характер и постоянно находится на контроле в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, в единых диспетчерских службах муниципалитетов, ПАО «Кубаньэнерго» и Региональном диспетчерском управлении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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