На Кубани начали проводить семинары по созданию сельхозкооперативов

В Краснодарском крае в марте начали проводить обучающие семинары по созданию сельскохозяйственных кооперативов.

Их организовали при поддержке краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра.

В минсельхозе края пояснили, что главная задача выездных семинаров — информирование аграриев об основах создания сельхозкооперации. Специалисты ведомства проводят мониторинг эффективности работы существующих кооперативов.

Один из таких семинаров уже прошел в Каневском районе. В нем приняли участие представители фермерского сектора Староминского, Щербиновского, Ейского, Каневского и Кущевского районов.

На совещании обсудили создание новых кооперативов и меры господдержки сельхозкооперации в 2017 году. Внимание уделили вопросам, связанным с подготовкой документов, необходимых для регистрации сельхозкооператива.

В Ленинградском районе во время ХХVIII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что создание мощных кооперативов сейчас является одной из приоритетных задач в АПК региона.

«Фермеры должны стать сильнее, мощнее. Это возможно только при условии объединения в союз. Так они смогут заходить на рынок и быть там устойчивыми, защищать свои экономические интересы», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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