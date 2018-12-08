На Кубани начали ребрендинг ярмарок выходного дня

Пилотный проект реализовали на торговой точке в центре Краснодара на пересечении улиц Буденного и Рашпилевской.

Новый брендбук разработал региональный департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Обновили элементы оформления ярмарки: торговые палатки, баннеры, таблички, указатели. На палатке теперь указана информация о принадлежности торгового места, размещен QR-код, при считывании которого покупатель получает всю информацию о производителе.

«Новое офомление позволит решить ряд задач — прежде всего, создать эффективную инфраструктуру сбыта сельскохозяйственной продукции, сохранить региональную идентичность и обеспечить потребителей безопасной, качественной продукцией по доступным ценам», — отметил груководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Сейчас на ярмарке предусмотрено 115 мест, производители предлагают рыбу, овощи, фрукты, молочную и колбасную продукцию, кондитерские изделия, бакалею и прочее. Объем реализованной продукции в день составляет до 80 т.

В Краснодарском крае функционируют 76 ярмарок выходного дня. Их ребрендинг будет осуществляться поэтапно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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