На Кубани начали собирать ранний сорт сливы «Кабардинка»

В хозяйстве Геленджика на 20 га растет более 14,5 тыс. плодовых деревьев. С них уже собрали почти 200 т фруктов и планируют снять с веток еще как минимум столько же.

«Вот мы смотрим на сливу, она вся окрашенная, но не мягкая, а твердая. Значит, она уже готова к транспортировке. А если будем убирать мягкую сливу, она никуда не дойдет», — пояснил бригадир совхоза Александр Курганский.

Ранний сорт «Кабардинка», как говорят агрономы, очень востребован на рынке. Плоды сладкие и хорошо переносят транспортировку. К тому же это полезный фрукт. Врачи рекомендуют сливу при атеросклерозе, она уменьшает холестериновые отложения на стенках сосудов, помогает очистить почки, богата минералами, витаминами и другими важными для организма веществами. Собранный в Геленджике урожай отправится на прилавки Краснодарского края и других регионов России.

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