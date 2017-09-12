На Кубани начали уборку риса

В этом году культурой было засеяно 122 тыс. га.

В уборке планируют задействовать 730 рисоуборочных комбайнов. В хозяйствах есть 517 машин. Недостающую технику будут привлекать на договорной основе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Краснодарского края.

Уже обмолотили 8,6 тыс. га рисовых посевов. Валовый сбор составляет 54,1 тыс. т.

Аграрии продолжают уборку подсолнечника и кукурузы на зерно. Кукурузу убрали с площади 214,2 тыс. га, или 33% от запланированного. Валовой сбор составляет 1, 061 млн т. Подсолнечник убрали с площади 168,6 тыс. га. Это 40% от запланированного. Валовой сбор — 440,1 тыс. т.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аграрии региона в прошлом году собрали рекордный 1 млн т риса. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в этом году в крае планируют собрать не менее 900 тыс. т риса.

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