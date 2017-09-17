На Кубани начались совместные учения российских и египетских десантников

Торжественная церемония открытия основной фазы учения «Защитники дружбы — 2017» прошла 17 сентября.

«Подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет будут проводить десантирование, совершать маневр в район выполнения учебно-боевых задач, а также захватывать и удерживать горный перевал на Кубани», — рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Тактическое учение будет проходить на полигоне «Раевское» Краснодарского края в горной местности с сухим субтропическим климатом, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», совместное учение российских и египетских десантников в Российской Федерации пройдет впервые.

Вернуться на ленту

Источник