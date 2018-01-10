На Кубани начались учения экипажей вертолетов Ка-52

Эти машины — улучшенная версия «Черных акул». Они могут выполнять разведку, поражать наземные и воздушные цели.

На учениях вертолетами управляют летчики авиаполка Южного военного округа. Во время тренировки они отрабатывают элементы пилотирования в сложных погодных условиях как днем, так и ночью. Зависнуть в воздухе, развернуть машину и пролететь над полигоном — это базовые навыки, которыми должен владеть пилот «Аллигатора» в совершенстве.

Военные также оказывают огневую поддержку с воздуха. Именно они защищают штурмовые отряды и сопровождают автоколонны, которые едут через густой лес. В этом году экипажи «Аллигаторов» совершат около 5 тыс. тренировочных полетов, треть из которых пройдет в сложных метеоусловиях.

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