На Кубани начальника районного отдела противодействия коррупции МВД задержали при передаче взятки

В отношении правоохранителя рассматривают вопрос о заключении под домашний арест.

Оперативники задержали при получении взятки руководителя одного из подразделений МВД по Республике Адыгея.

«В Майкопе при получении взятки в 150 тыс. рублей задержали начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Адыгея. Оперативники установили, что он через посредника — начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела по Белореченскому району — потребовал крупную сумму у сотрудника полиции, переходящего на службу в другой регион», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, деньги требовали за предоставление сведений об отсутствии компрометирующей информации в отношении этого сотрудника.

Сотрудник полиции обратился за помощью в главное управление собственной безопасности МВД России. Во время проверки сотрудники полиции задержали и посредника, и получателя взятки.

Сейчас начальник ОРЧ СБ по Адыгее находится под стражей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

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