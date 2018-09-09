На Кубани началось голосование на муниципальных выборах

На единый день голосования 9 сентября в Краснодарском крае назначено 64 муниципальные избирательные кампании.

Избирательные участки открылись в 8:00. Голосование продлится до 20:00.

Кубанским избирателям из 30 муниципальных образований края предстоит избирать депутатов местных советов и глав поселений. На вакантные мандаты 45 глав и 188 депутатов претендует 639 кандидатов.

В организации выборов задействовано 33 территориальные, две муниципальные и 523 участковые избирательные комиссии. В подготовке и проведении муниципальных выборов принимают участие 5 тыс. 535 членов участковых комиссий с правом решающего голоса.

Со списком кампаний можно ознакомиться здесь.

Граждане с ограниченными возможностями здоровья или не имеющие возможность по состоянию здоровья самостоятельно прибыть на участок могут обратиться самостоятельно или через другое лицо, а также позвонить в участковую избирательную комиссию по месту регистрации для организации голосования на дому. Обращение должно быть подано до 14:00, сообщается на сайте избирательной комиссии Краснодарского края.

Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК России.

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