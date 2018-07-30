На Кубани начался краевой конкурс «Курортный Олимп»

В Краснодаре 30 июля прошел первый этап. В нем участвовали администраторы и горничные гостиниц и отелей, всего более 60 человек.

Сначала они сдали тест на знание законов, которые регулируют отношения между персоналом и гостем. Затем соревновались в практике. Задание — убрать номер, в котором живет недовольный турист. Конкурсантам нужно показать высокий уровень общения и умение решать конфликты.

«Они первыми встречают туристов, наших отдыхающих. Тот комфорт и те условия, которые они создают, конечно, будут сказываться на качестве обслуживания и привлекательности Краснодарского края как субъекта, который является действительно здравницей России», — отметил заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Юрий Желток.

В этом году победителей конкурса «Курортный Олимп» выберут в 17 номинациях. Кроме традиционных, есть несколько новых, например, «Лучшее туристическое событие года» и «Лучший муниципальный пляж». Но все это — на следующих этапах. Отличившиеся кемпинги, санатории, детские здравницы, а также имена лучших врачей и экскурсоводов назовут в Краснодаре в ноябре на церемонии награждения.

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