На Кубани начался прием заявок для участия в конкурсе «Молодой киновек»

В 2018 году фестиваль-конкурс любительских и профессиональных фильмов посвятят 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

Работы принимают в номинациях: «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа», «Лучший сценарий», «Лучший монтаж фильма», «Лучший игровой фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший учебный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший фильм о семье и семейных традициях», «Лучший социальный ролик», «Лучшее освещение исторической темы».

Впервые ввели номинации «Лучший фильм военно-патриотической тематики» и «Дебют», в которой могут участвовать фильмы детских и юношеских киностудий, авторы возрастом до 16 лет.

На конкурс принимаются картины, снятые не ранее 2017 года, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Заявки и работы принимаются до 20 августа 2018 года (включительно) по адресу: 350000, Краснодар, улица Ленина, 89, методический отдел «Кубанькино» (8 (861) 262-35-72) или по электронной почте на адрес: kuban-kinometod@mail.ru.

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