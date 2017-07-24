На Кубани начался прием заявок на субсидии на промпроизводство

На поддержку предпринимателей в сфере промышленности из регионального бюджета выделили 90 млн рублей.

Средства предоставляются в рамках реализации госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности».

Получить субсидию могут предприниматели, занятые в промпроизводстве. Средства могут быть использованы на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, на создание новых производств промышленной продукции, приобретение оборудования, а также на реализацию инвестпроектов по модернизации и развитию промышленных производств.

Заявки принимаются с 24 июля по адресу: Краснодар, улица Красная, 176, кабинет 707 и 709, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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