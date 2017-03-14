На Кубани начался прием заявок на участие в конкурсе по брендингу курортов

В Краснодарском крае 13 марта начался прием заявок на участие в конкурсе по брендингу курортных территорий.

Конкурс проводят по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в рамках разработки стратегии развития санаторно-курортной и туристской отрасли края.

В краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия пояснили, что этот проект позволит создать единую площадку для взаимодействия наибольшего числа участников, заинтересованных в развитии курортов Кубани. Это не только представители отрасли, эксперты, но и студенты, школьники, общественники и авторские коллективы.

К участию принимают творческие работы, содержащие изображения, тексты, презентации, а также концептуальные решения, направленные на повышение узнаваемости края как главного туристического региона.

Заявки будут принимать до 10 апреля. После этого комиссия отберет лучшие проекты для проведения их публичной презентации и защиты, на которой определят победителей. Планируется, что лучшие из предложенных идей применят на практике по продвижению региона.

Конкурс проводится по 13 номинациям. С его условиями можно ознакомиться на сайте регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник