На Кубани начался суд по делу об убийстве беременной 18 лет назад

На скамье подсудимых находится местный фермер, который сейчас отбывает срок за аналогичное убийство девушки в 2008 году.

Краснодарский краевой суд 19 января начал слушания по делу об убийстве 17-летней беременной. Обвинение предъявлено Главе фермерского хозяйства из станицы Журавской Кореновского района.

Дело слушается коллегией присяжных заседателей.

По данным прокуратуры Краснодарского края, в настоящее время подозреваемый отбывает наказание — 8,5 лет колонии — за убийство еще одной односельчанки в 2008 году. Мотивом преступления послужил тот факт, что девушка сообщила своим родственникам в Краснодаре о тяжких преступлениях, которые совершил фермер в разные годы. Он сжег тело жертвы, погибшую идентифицировали по мелким фрагментам костей, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по версии следствия, с 1997 до 2000 года 38-летний мужчина поддерживал отношения с жительницей хутора Казаче-Малеваного Кореновского района. В апреле 2000 года он узнал о том, что девушка беременна и намерена рожать. Мужчина оставлять ребенка не хотел, так как был женат. При этом девушка раньше уже была беременна от мужчины, но сделала аборт.

Вечером 30 апреля она приехала к его дому в соседней станице, что вызвало недовольство мужчины. В ночь на 1 мая злоумышленник отправился к дому девушки, встретился с ней, посадил ее в свою машину и уехал. В пути между ними произошел конфликт, злоумышленник ударил пострадавшую по голове, а затем избил. От полученных травм девушка скончалась. Тело мужчина оставил в лесополосе, присыпав травой. Погибшую обнаружили на следующий день, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Первоначально причастность мужчины к преступлению не была установлена. Вину в убийстве обвиняемый не признал.

Вернуться на ленту

Источник