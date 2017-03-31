На Кубани начнет работать система по контролю за коммунальными службами

Власти Кубани обсудили регистрацию поставщиков коммунальных услуг в системе ГИС ЖКХ.

В Краснодарском крае около 70% всех поставщиков коммунальных услуг зарегистрированы в системе ГИС ЖКХ. Такие данные озвучили на совещании о внедрении единой федеральной централизованной информационной системы в жилищно-коммунальном хозяйстве региона. Мероприятие провел вице-губернатор Андрей Алексеенко.

ГИС ЖКХ — информационный ресурс, с помощью которого жители смогут получать полную и актуальную информацию о своей управляющей организации, о работах в многоквартирных домах и оказываемых услугах, их стоимости. С 1 июля регистрация в системе станет обязательной для всех поставщиков коммунальных услуг и органов муниципальной власти.

На совещания отметили, что в Краснодарском крае соответствующая работа ведется достаточно активно. Уровень регистрации составляет 68%. Показатели практически в 100% у ресурсоснабжающих организаций, органов государственной власти, а также органов местного самоуправления 11 муниципалитетов. Среди них — Абинский, Белоглинский, Динской, Кавказский, Тбилисский районы, Краснодар.

В отдельных территориях — Выселковском, Калининском, Кущевском районах — ни один орган местного самоуправления, отвечающий за жилищный контроль, не ведет работу по внесению информации в ГИС ЖКХ, отдельные поселения даже не прошли регистрацию. Алексеенко поручил исправить ситуацию до конца апреля.

Такой же срок вице-губернатор поставил организациям, осуществляющим управление многоквартирным жилым фондом. Прежде всего, речь идет о товариществах собственников жилья. Здесь уровень регистрации по краю составляет не более 50%.

«Необходимо, чтобы все ТСЖ и ЖСК не просто зарегистрировались в системе ГИС ЖКХ, но и реально работали в ней. Мы слишком долго в этом направлении движемся, чтобы можно было констатировать 50% результат», — подчеркнул Алексеенко.

Он поручил провести все необходимые процедуры в течение месяца, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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