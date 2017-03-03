На Кубани начнется набор в школу вожатых для форумов и детских лагерей

В Краснодарском крае 9 марта стартует проект «Кубанская школа вожатых».

Планируется, что участниками школы станут более 1 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. Им расскажут о психолого-педагогической характеристике современных подростков и молодежи, обязанностях вожатого, основах социального проектирования, логике развития молодежной лагерной смены, системе групповой работы.

В шести муниципальных образованиях будут созданы тренинговые центры: Славянске-на-Кубани, Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Туапсе и станице Ленинградской. Там пройдут трехдневные сессии для подготовки будущих вожатых.

С 7 по 9 апреля состоится финальное мероприятие – слет «Кубанской школы вожатых», на который поедут более 200 самых подготовленных претендентов. На итоговой аттестации участников проекта ждут теоретическая часть и практические задания.

По результатам слета более 160 учеников получат свидетельство дополнительного образования по программе «Социальные инновации в сфере организации летнего отдыха детей и молодежи» и возможность трудоустройства на молодежный форум «Регион 93», в спортивно-оздоровительный лагерь «Маяк», молодежный лагерь «Траектория», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», сообщает пресс-служба управления молодежной политики министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Подать заявку на участие в школе вожатых можно здесь.

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